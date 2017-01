Roberto llega a casa de su hija muy apenado, pero Adela está muy cabreada con él, se ha enterado por su madre que está en busca y captura por la policía y le echa de casa, no quiere saber nada de él. Roberto está intentando decirle que está enfermo pero ella no atiende a razones “Hijo, no puedes echarme ahora porque tengo un tumor” Adela, lejos de compadecerse, se enfada más con él. Él se queda desolado.