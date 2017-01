MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1

Después de recorrerse corriendo medio Berlín, Álex llega a la residencia de ancianos en la que tiene la entrevista de trabajo para ser enfermero. Como no, llega tarde y, Ulrike, la coordinadora de la residencia, no se lo toma muy bien, y le dice que retrasarse en Alemania supone una falta de respeto grave. Álex no entiende nada del idioma pero, por suerte, se cruza con Nines, una señora que vive allí y que le ayuda a traducir lo que Ulrike le ha dicho a cambio, eso sí, de un trocito de jamón español.