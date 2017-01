Adela a Carol: “Entérate de una vez, no eres la persona con la que quiero estar”

Carol coge el toro por los cuernos y se sienta enfrente de Adela, ha llegado el momento de enfrentarse a la verdad: “Mateo ya ha llegado. Yo soy Mateo, me hice un perfil falso para poder hablar contigo”. Adela se queda sin palabras cree que se ha estado riendo de ella todo este tiempo, Carol intenta justificarse “solo quería que vieras que estamos hechas la una para la otra. Yo soy Mateo, cambia la carcasa pero soy el mismo Mateo que te escucha y que te hace reír” Adela se siente imbécil, decepcionada y ridícula y le grita a Carol: “Entérate de una vez, no eres la persona con la que quiero estar y desde luego no eres mi amiga”. Carol se queda muy triste.