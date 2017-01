MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 2

Adela se siente un poco agobiada con la presencia de Carol en todas partes de su vida, en las clases, de vecina… Un día al salir de casa se la encuentra en su puerta y desesperada le grita haciéndole ver que no quiere nada con ella. Carol se va muy disgustada “Desde que hemos llegado todo el mundo nos trata como el culo, tú no ibas a ser menos, pero que no se te llene la boca diciendo que vas ayudando porque eres como el resto”.