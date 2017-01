Salva y Jaime luchan por el mismo trabajo ¿quién lo conseguirá?

CAPÍTULO 2: BERLÍN PARA PRINCIPIANTES

Tras sus primeros días en Berlín, Álex y Carol se embarcan en la búsqueda de su primer piso. Pronto descubrirán que la fama que han criado los españoles en Europa durante los últimos años, no es la mejor carta de presentación para manejarse y buscar una vida mejor en Alemania. Y es que ser español no ayuda ni para alquilar un piso, ni para buscar trabajo. Y si no, que se lo digan a Salva y a Jaime, que se verán envueltos en una dura batalla entre ellos, para dejar de engrosar las listas del paro.