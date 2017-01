Un partido de fútbol decisivo para Adela y Carol

CAPÍTULO 5: FÚTBOL ES FUSSBALL

Los enfrentamientos entre Alemania y España en Campeonatos de Europa y Mundiales de Fútbol han sido históricos, pero nada tienen que envidiar al partido que van a disputar nuestros emigrantes contra un grupo de alemanes entre los que se encuentra el ex novio de Adela, con el que ésta ha retomado el contacto, provocando los celos de Carol. Pero los roces entre España y Alemania no se limitarán a lo deportivo. En lo sentimental, Ulrike recibe, ilusionada, la visita de un ex novio español, pero pronto se dará cuenta de que ha rehecho su vida y utilizará a Álex como paño de lagrimas. ¿Se cumplirá eso de que “a español muerto, español puesto”?