Manuel Burque: "El público sentirá gran empatía con los personajes que en un entorno normal no serían amigos"

Hemos ido a Berlín para entrevistar a Manuel Burque que interpreta a Salva en 'Buscando el norte' y le describe así "Me encanta Salva, es un superviviente que hace lo que sea para sobrevivir él, es un gualtrapa, un listillo y un culebra, el pobre no liga nada, es un fracasado con un puntito miserable pero es muy simpático". Dice que no se parece en nada a él, "creo que soy menos caradura que él".

Manuel está entusiasmado con la seri "Es la segunda cosa que hago y ya de entrada en esta serie ya he grabado en Berlín, en localizaciones míticas del cine, tengo la sensación de grabar una serie de la HBO o una película pero en comedia". Nos ha explicado que hacer reir es muy complicado, "pero cuando el entorno es tan organico y realista te metes más en la escena y es mucho más fácil, además vamos con el quipo mínimo para que sea más rápido, es una maravilla".

Manuel Burque también es guionista y ha podido poner su granito de arena en la serie "una de las grandes virtudes de Buscando el norte es que es muy colaborativa, tiene unos guiones y una estructura muy ferrea pero los creadores siempre están buscando que nosotros aportemos, lo que hace que te sientas parte del proceso y eso en comedia es muy importante".

El actor y el guionista nos cuenta que "el público sentirá gran empatia con los personajes, porque en España estos personajes no serían amigos, no tendrían nada que ver, pero están fuera y echan de menos las mismas cosas y eso les une mucho, empatizarán porque dan un poco de lástima".