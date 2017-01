AVANCE | CAPÍTULO 4

Carol siempre que ve a Adela no puede evitar acercarse a ella porque "es la futura madre de sus hijos". Carol la invita a cenar pero Adela sigue dándole largas "no quiero una cita contigo, no insistas", Carol le pega un corte importante "¿Cómo soy lesbiana no puedo tener amigas, ¿no? Lo que haces tiene un nombre: homofobia". Adela se queda muy cortada y le pide disculpas y para compensar le dice si quiere quedar para correr mañana a las 6 de la mañana. Carol acepta porque se muere por quedar con ella, pero no ha corrido en su vida "¿Correr? Eso es como andar pero más deprisa". Este es solo el principio del próximo capítulo de 'Buscando el norte', esta noche a las 22:30 en Antena 3.