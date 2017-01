Alec: "Cogeremos a quién lo haya hecho"

Principios del mes de julio. La localidad costera de Broadchurch se preparar para recibir a los primeros turistas.

El pequeño Danny Lattimer ha desaparecido y su madre, Beth, lo busca nerviosa por toda la ciudad. No está en el colegio y tampoco ha hecho el reparto diario de periódicos. Mientras, la detective Ellie Miller regresa al trabajo después de unos días de vacaciones. Cuando llega a la comisaría le notifican que su prometido ascenso no se va a producir finalmente ya que su puesto se le ha concedido al detective Alec Hardy. En ese momento llega un aviso urgente: el cadáver de un niño ha aparecido en la playa.



Las primeras pruebas parecen indicar que la muerte del chico es sospechosa y no parece probable que se haya suicidado. Todo apunta a un asesinato y así se lo hacen saber los detectives a la familia Lattimer: sus padres, Beth y Mark, su hermana, Chloe; y su abuela, Liz. Hardy les promete que encontrarán al asesino.



Comienza la investigación y la relación entre los dos policías al frente no es nada buena. Ambos tienen métodos y formas de ser radicalmente opuestos.



Además, a Ellie le une una gran amistad con los Lattimer y su hijo Tom era compañero e íntimo amigo de Danny.



Aunque la policía prefiere, de momento, no comunicar nada a la prensa, el periódico local acaba conociendo la noticia, que despierta el interés de Karen White, periodista que decide acercarse hasta Broadchurch para cubrir la noticia.