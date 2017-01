Roberto y Juanito encuentran el cadáver de Peralta en una balsa

En Bandolera, la serie diaria de sobremesa de Antena 3 (a partir de las 16:00 horas), Juanito y Roberto (Isak Férriz) encuentran el cadáver de Peralta en una balsa en el capítulo de hoy. Sara, consternada por la muerte de Peralta, decide tomar las riendas de la imprenta para contar la verdad y luchar activamente por una vida más justa en Arazana. Para ello, pretende ser admitida en la banda de Carranza, en contra de la opinión del Chato.



El teniente Romero (Carles Francino) descubre que, aparte del dinero, ha desaparecido una caja de música de casa de los Montoro. Inicia una ronda de preguntas a la gente que vive en la finca, lo que le lleva a enfrentarse con Álvaro y Roberto. Cuando se entera que Sara y Roberto estaban juntos en el río durante el robo, va a pedir explicaciones a la joven, pero ella le pone en su sitio.



Don Germán se queda preocupado por el afloramiento de sus sentimientos hacia Carmen. Su padre le aconseja no ilusionarse demasiado pues el amor es cosa de dos. Martina quiere saber por qué Germán no apoya a su hija en ese tema y el patriarca de los Montoro decide contarle la historia de su primer amor, vivido con Carmen.



Miguel no entiende por qué Olmedo no quiere investigar el asesinato de Peralta. Tras hablarlo con Morales, el teniente comprenderá que su capitán está detrás de la muerte del periodista.