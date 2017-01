Es la cajera del supermercado. Aunque su aspecto es de poligonera, es una chica dulce y sensible, aunque no es una remilgada. Es intuitiva y leal. Confía en la gente y en lo que siente por las personas a las que aprecia. Incluso estaría dispuesta a llegar a mentir por las personas a las que aprecia... aunque lo que no soportaría es que esas personas le mintiesen a ella.