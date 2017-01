MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 2

El comisario Casas dirige el interrogatorio de Ginés, muy impaciente le enseña al celador un análisis sanguíneo que demuestra que la sangre que encontraron en el sótano junto a sus pertenencias era de Catherine. Casas le acusa de ser el asesino y le muestra imágenes de las grabaciones en las que se le ve sacando a la doctora Guzmán del hospital. Ginés, desesperado, asegura que no sabía que era ella y que no conocía al personal ni a la empresa de ambulancias que la recogió. El celador justifica la presencia de la sangre de Catherine en sus cosas porque la joven francesa intentó suicidarse y él la salvó. Ginés muy alterado asegura que no es un asesino y confiesa que Adela le pidió que cogiese el informe número 2046 del despacho de la doctora Guzmán.