De camino en el coche Belén va a llevar a casa a Víctor pero para en un camino para despejar sus dudas. Belén no se fía de Víctor “¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? No me tomes por imbécil, he comprobado que no es enfermero, sino policía”. Víctor no sabe que decir e intenta negarlo en el momento en el que llega la policía y detienen a Belén.

