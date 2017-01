MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 4 | TEMPORADA 2

Tras los descubrimientos de Belén a través del móvil de Víctor, interrogan a Belén en la comisaria, Casas le acusa de haber robado el móvil de Víctor. ¿Qué hacía ella con su móvil? Belén es clara con él “Porque no deja de fingir, ¿comisario? Ambos sabemos que Víctor es policía y que está infiltrado”. Belén le promete que no le dirá nada a nadie pero el comisario Casas le prohíbe volver a hospital, “Me voy a quedar en el Hospital y voy a averiguar quién mató a Isabel”, el comisario no puede permitirlo pero Belén pilla en un renuncio a Casas y le ofrece un trato “Puedo serles útil dentro del hospital, puedo colaborar con ustedes. ¿Qué me dice?” ¿Qué hará el comisario? ¿Dejará que la doctora Yagüe colabore con ellos dentro del Hospital?