María Barranco se une a ‘Amar es para siempre’ como Teresa Dorado

Así es Teresa Dorado

María Barranco se mete en la piel de Teresa Dorado, la esposa de Justo Quintero (Iñaki Miramón), una mujer autodidacta y apasionada del lenguaje y las palabras.

Lleva casada con el abogado más de treinta años. Le encanta la grafología, y colabora con periódicos creando crucigramas y jeroglíficos.

A pesar de las broncas y discusiones que mantiene el matrimonio, Teresa siempre se gana a su marido con su ironía y su mano izquierda. Quintero la quiere con locura.

Así es el capítulo de este martes

Alba, agobiada por su situación, cuenta a Jaime que está embarazada. Rafael se presenta en casa de los Novoa para saber cómo se encuentra su novia y tiene un enfrentamiento con Rosalía. Rafael le dice que se casará con su hija y será el padre que necesita ese niño que está en camino. Alba escucha cómo su novio y su madre planean su futuro sin contar con ella y les echa con cajas destempladas.

La iglesia del barrio se ha llenado de admiradoras de Gonzalo y la boda no se puede celebrar ahí. Fuen es incapaz de casarse y Pelayo le hace ver que no pasa nada. Ellos se quieren a su manera y no necesitan de anillos para demostrarlo.

Jaime ha denunciado al abogado de oficio de Maroto ante el colegio de Abogados y cuenta a Nuria que será él quien lleve su caso

Los resultados de los análisis de Ana María dictan que esta padece de demencia. Ginés pide a Marta que no la lleve a un sanatorio.