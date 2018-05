MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1348

Matilde charla con Teresa en 'El Asturiano' y su amiga le cuenta que Azevedo se va a Méjico con Susana y con Santiago. Matilde no puede asimilar la noticia cuando se lo encuentra cara a cara y no es capaz de entender el porqué no se lo ha contado. Matilde no puede seguir con la conversación y decide no despedirse de él.