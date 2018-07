Amar es para siempre

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1.399

Ignacio le ha encargado a Quintero el caso de Charo y María sabe por qué. Su ex novio no quiere trabajar en un caso en el que ella está involucrada. María le echa en cara el hecho de que él no pueda ser su amigo e Ignacio insiste en que no puede estar con alguien que le ha rechazado. Los intentos de disipar la tensión son inútiles, al menos por el momento.