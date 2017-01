Las fotos de los capítulos 21 al 25 en alta calidad

CAPÍTULO 21

Tomás y Mauro ahogan sus penas en alcohol hasta altas horas de la madrugada en Le Ciel. Tomás se fija en Violette pero le informan que está “reservada” para otro cliente. Inés, alterada por su enfrentamiento con Martín, se desahoga con Pía y sufre un mareo por la debilidad: no ha comido nada en todo el día. Aunque Josefina intenta cubrirlo, Eusebio sabe que su hijo llegó a casa a altas horas de la noche y borracho. A pesar de la resaca, Mauro se levanta dispuesto a ir a trabajar. Inocencia trata de cubrir a su ayudante que resulta ser un desastre y Belén le sigue el juego hasta que Inocencia no puede más y la despide. Marcelino se siente decepcionado con su equipo, que se rebela contra él. Alguien lanza un balonazo contra El Asturiano, golpeando a Marcelino en la cabeza. Mauro lleva un televisor al bufete y no puede evitar que lo reconozcan. Inés se disculpa con él, pero Mauro cree que lo hace por lástima y se siente humillado.

CAPÍTULO 22

A pesar de los ataques que ha recibido de sus jugadores, Marcelino no se rinde y consigue recuperar la confianza del equipo. Arturo, también preocupado por Inés, empieza a pensar que cometió un error al dejarse llevar por su rivalidad con Martín y se desahoga con Carmen. Roberta se encuentra con Mauro trabajando de mozo. Surge un problema con una de las chicas de Le Ciel: ha sufrido una mala experiencia con un cliente y le pide a Carmen que no la obligue a alternar con él. Entre Roberta y Tomás consiguen levantar el ánimo a Mauro. Al saber que ha estado con Mauro, Sabino, celoso, ataca a Roberta con un golpe bajo. Carmen anima a Arturo a encontrar el talón de Aquiles del fiscal y Guillermo se presenta en Le Ciel buscando a Arturo para contarle que Pía, preocupada por la manera en que Inés se está tomando el caso de Elsa, le ha pedido que se encargue él de la defensa.