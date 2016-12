Las primeras apariciones de los nuevos personajes de ‘Amar es para siempre’

Félix Novoa esperando una llamada de su hija desde París

La familia de Félix estaba fuera de la ciudad y decidió desayunar y comer en El Asturiano durante su ausencia, donde Manolita y Pelayo le trataron muy bien. Comentó que estaba muy orgulloso de la labor de su hija Marta en la empresa familiar y que si todo iba bien, pronto venderían sus productos en Europa.

'Electrodomésticos Novoa' triunfa en el extranjero

Marta cerró un negocio con unos franceses en representación de 'Electrodomésticos Novoa' y se lo comunicó a Félix, su padre.

Carlos está orgulloso de su hija Nuria

Nuria por fin empezaría a ejercer de abogado como abogada de presos, aunque a su padre le preocupaba que fuera peligroso. Carlos se sentía muy orgulloso de su hija y siempre supo que iba a llegar lejos, él continuó intentándolo después de no haber arriesgado años atrás junto a su compañero Félix Novoa.

Henar, nueva secretaria de Don Félix

Henar cuenta a Fiona que la entrevista no ha ido muy bien porque Don Félix le ha dicho que vaya mañana. Esta cree que no la contratarán porque cogió el teléfono mientras esperaba, en cambio, ese hecho hace que Don Félix la contrate.

Rafael decepcionado con Maroto

Descubrió el contenido del paquete que transportaba desde Francia a España, no le gustó nada a Rafael. Éste le hacía el favor a su amigo Maroto, pero tras enterarse de que el contenido eran billetes franceses se decepcionó y se enfrentó a su amigo.

1. Fiona consoló a Henar que no dejaba de pensar en Jaime

Henar sentía que en la mirada de Jaime había algo más que una amistad pero cuando se junta con su novia Nuria. no pudo controlar los celos. Fiona quiere consolar a su amiga y se sorprende al descubrir que es Jaime.

Henar y Fiona se pelean por David Benavente

Henar y Fiona descubren que David Benavente, el nuevo oficial de la planta de ensamblaje de 'Electrodomésticos Novoa', tiene una voz increíble que no puede desaprovechar. Henar le dice a Benavente que no desperdicie su talento pero él, no cree que los sueños se puedan hacer realidad. ¿Tendrá oportunidad de demostrar su potencial?

Benito: "Aquí llevo encerrado treinta años y aquí me voy a morir"

Benigna y el Padre Argimiro intentaron convencer a Benito de que se dejase ayudar pero se negaba rotundamente, su decisión era morir en el lugar que lleva treinta años escondido. Una carta de desahucio descolocó por completo la vida de Benito,