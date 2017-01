Josep Linuesa: "Si eres capaz de hacer esta serie eres capaz de hacer cualquier cosa"

El personaje de Arturo Olazabal parece haber vivido entre el amor y el desamor permanente, primero la madre de Inés, luego Carmen, Pia y finalmente Inés, ¿una vida marcada por las mujeres?

Parece que sí, aunque quizá el amor que más le ha condicionado a lo largo de su vida fue el de la madre de Inés. Ese amor casi secreto que le ha convertido en alguien atormentado e incapaz de ser completamente feliz.

Algunos pueden pensar que Arturo utilizó a Pía para criar a Inés, ¿qué opina?

Arturo utiliza a Pía para asegurar su posición social y su prestigio laboral, no era su ideal criar a Inés junto a Pía, quizá en su momento su deseo era hacerlo al lado de su gran amor, la madre de Inés. Con la muerte de ella, criarla con Pía era la única solución para tener a su hija a su lado, y con ella, el recuerdo constante de lo que ya no podría vivir jamás.

Con su muerte, Martín Angulo se queda con todo el poder en sus manos. ¿Quién cree que podrá hacerles frente a él y a Guillermo?

Si Inés llega a comprender a su padre y entiende el gran amor que ha tenido por ella, quizá eso le de las fuerzas suficientes para enfrentarse al lado oscuro que representan Martín y Guillermo. Es la que más capacitada está para ello.

Si estuviera en sus manos, crearía una vida paralela para Arturo (otra familia, más hijos, hermanos, etc...) que pudieran llenar el vacío que deja en Inés y en Pía?

Nadie es imprescindible, Pía encontrará su camino a pesar de su inestabilidad emocional e Inés entenderá con el tiempo lo complicado y los tiempos difíciles que vivieron sus padres... y con ello lo duro que ha sido para Arturo mantener una mentira toda la vida, escondiendo su dolor

¿Cómo ha sido su paso por 'Amar es para siempre'?

Enriquecedor, aunque ha habido momentos de todo. "Amar" es un género en sí mismo y hay que pillarle el truco. Tiene sus leyes, sus ventajas y sus inconvenientes respecto a otros formatos. La inmediatez, la falta de proceso... hacen que desarrolles muchos recursos, que sepas resolver escenas y situaciones con una rapidez que en una serie semanal, por ejemplo, dedicarías horas de trabajo.

¿Qué escena recuerda especialmente?

La escena en que le cuento la verdad a Inés. Era larga, llena de emoción. Debía contarle el gran secreto de nuestra vida y tenía que entenderme. Encima, yo sé que estoy enfermo y no voy a durar demasiado!! Todo esto, con esta carga emocional, grabarla en 20 minutos, no te permite pensar. Sólo hay una manera... vivirlo en ese momento y... lanzarse a la piscina, como la vida misma. Y como en la vida; no sabes cómo va a salir y qué reacción obtendrás (una vez superado el pánico como actor por querer tenerlo todo bajo control, se convierte en un ejercicio apasionante)

¿Cuál es el mejor recuerdo que se lleva de la serie?

¡Esas risas en los pasillos con los compañeros! Ha habido muchos momentos memorables (risas).

¿Es tan duro el rodaje de una serie diaria como nos han comentado otros compañeros suyos?

Para un papel principal sí, al menos hasta que coges ritmo y la velocidad de la grabación ya no supone un problema. El no poder preguntarte nunca cómo ha quedado la escena porque ya estás planteando la siguiente, no tener claro qué has hecho en ese momento... y confiar, tal como pasa en la vida que... las cosas suceden como suceden, con espontaneidad y no se repiten. Aquí se hacen dos tomas. Una más que en la vida (risas).

¿Qué le ha aportado el papel de Arturo a su carrera?

El hecho de formar parte de la larga lista de actores que han pasado por esa serie que se ha ganado el prestigio año tras año, con mucho trabajo y profesionalidad. Dicen, los compañeros de equipo, que si eres capaz de hacer esta serie, ¡eres capaz de hacer cualquier cosa!

¿Qué le parece que cada vez se enganche más gente a 'Amar es para siempre'?

Me parece genial, la serie se lo merece. Si la gente supiera el esfuerzo y trabajo que hay detrás de cada capítulo... ¡se harían cruces! Cada vez está más interesante la trama.