AVANCE CAPÍTULO 1.261

Ortega es un títere más de Durán. El jefe del semanario no sabe que es una trampa y pone el manuscrito de Osuna en manos de Requena, pero no del todo ya que no le piensa dejar asolas con el texto original. ¿Cómo se las ingeniará Requena para conseguir el encargo de Durán?