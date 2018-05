Marta vuelve a enfrentarse a Tuñón: "No me dejaré avasallar por sus amenazas"

AVANCE CAPÍTULO 1.365

Tuñón de Guevara vuelve a preguntarle a Marta sobre la decisión que piensa tomar sobre presentarse a las elecciones del Círculo de Empresarios, ésta no teme por sus amenazas y seguirá firme con su decisión. Tras este enfrentamiento, Tuñón se saca otro as de la manga y Marta se ve obligada a no presentarse a las elecciones.