Las vecinas de Carmen se camelan a la cuadrilla de Iñaki en una noche loca

Peio, koldo y Antxon se han desinhibido por completo en la caseta de Rober con las vecinas de Carmen. Rebujito, palmas, taconeo... no ha faltado de 'ná', hasta Peio ha acabado con la caseta y es que los vascos son así, lo dan todo... Las vecinas no han querido dejar pasar la oportunidad de tener a tres semejantes hombres del norte para seguir la fiesta con ellos hasta el final, lo que quiere deicr... hasta su casa. Una noche de pasión vasco andaluza que no se les va a olvidar, nunca.

Publicidad