Jon Plazaola es Iñaki en 'Allí abajo' | antena3.com

BETI AITA. Eh, vas a tener buena música ahora con el amigo Chuck Berry. No intentes hacer el duck walk que nos conocemos... #felizdiadelpadre Una publicación compartida de Jon_Plazaola (@jon_plazaola) el 19 de Mar de 2017 a la(s) 4:48 PDT

Además, el actor vasco también ha felicitado a través de las redes sociales a su hermano y "mejor amigo" por su cumpleaños con otra inocente instantánea y un precioso mensaje: "¡Muchas felicidades! ¿30? No me lo puedo creer. Hermano y mejor amigo, muchos no pueden decir esto y esa es la suerte que tengo. ¡Y que cumplas muchos más, Xabi!".

ZORIONAK BRO!! 30??? Ezin diat sinistu! Anaia ta lagunik onena, hori ezin due askok esan ta hori da nik daukadan zortea. Urte askotarako Xabi! Una publicación compartida de Jon_Plazaola (@jon_plazaola) el 19 de Mar de 2017 a la(s) 1:50 PDT

Durante una de sus visitas a 'El Hormiguero 3.0', esto es lo que nos contó Jon Plazaola sobre la figura de la madre en la serie.

