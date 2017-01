'ALLÍ ABAJO', MUY PRONTO, EN ANTENA 3

Don Benito Benjumea está ingresado en el hospital y su enfermera, Carmen, no le deja fumar. Pero este paciente es muy rebelde, y esconde los cigarrillos debajo de la mesa para que nadie se los quite. Además, Iñaki se convierte en su cómplice y le ayuda a ocultarlos ante la enfermera. Muy pronto, no te pierdas 'Allí abajo', en Antena 3.