¿Cuál es tu momento favorito del octavo capítulo?

RÁNKING CAPÍTULO 8 'ESPOSADOS' | ALLÍ ABAJO

Iñaki por fin conoce a la mujer con la que está casado, y no, no hablamos de Carmen. Ella es Paulova, es rusa y tiene una inspección de inmigración, motivo por el que pide a Iñaki que se haga pasar por su marido. De lo contrario, el funcionario del ayuntamiento podría ponerla en problemas a la hora de tramitar sus papeles... ¿Y qué opina Carmen al respecto? Lejos de enfadarse, empuja a Iñaki a hacerlo, aunque Antonio y Maritxu descubren sus planes e intentan detenerlo. Por otro lado, Trini descubre que Elena no quiere seguir en el bar y manda a Jozé a convencerla de que se quede. Jozé, en su papel de mediador, cede a acompañar a Elena a una manifestación a favor de la legalización de la marihuana con fines terapéuticos, cosa que para él termina teniendo fines catastróficos. Y en la Kaia, Bego les dice a Antxon y a Peio que cree que Sabino tiene una amante. Ellos, como amigos que son, no se lo creen al principio. Pero después el mismo Sabino acaba confesándolo... Un capítulo lleno de momentos divertidos, pero... ¿Podríais elegir sólo uno? ¡Participa!