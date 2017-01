Alfonso Sánchez se despide de 'Allí Abajo'

Bueno… pues hasta aquí hemos llegado. “Alli Abajo” continuará una tercera temporada, pero yo ya no estaré con vosotr@s. Otros rumbos y aventuras profesionales me esperan.

Quiero dar las gracias a todos los compañeros y compañeras con los que he compartido esta aventura desde el principio. Al equipo técnico y artístico. Gracias por estar ahí en los buenos momentos y sobre todo en los malos. Este éxito es todo vuestro.

Gracias a Antena 3, a Plano a Plano, a Aitor, a Cesar y a Oscar por apostar por mi y darme la oportunidad de darle vida al Dr. Almenar.

Gracias a Eva, a Yolanda y a Laura por saber mirar, por verme y por confiar en mi siempre. Sin vosotras esto no hubiese sido posible.

Gracias al equipo de guionistas que han amado ese neurocirujano golfo, canalla y simpático. Gracias por darle humanidad, sin vosotras y sin ti Nacho hubiese sido imposible.

A ti Jacobo, por creer en mi y por hacerme volar.

Gracias a ti Rober, por todo lo que me has dado y por lo que me has echo crecer como actor, como cómico y como persona durante estas dos temporadas inolvidables.

Gracias a la vida por formar parte desde el principio y para siempre de "Alli Abajo" una serie que ya forma parte de la historia de la televisión en España. Y por supuesto a todos y a todas por estar al otro lado, por habernos acompañado y haber vibrado con nosotr@s cada semana. Os llevo en el corazón. Para siempre. Larga vida a "Alli Abajo"

A.

¡Hasta siempre actorazo!