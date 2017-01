MOMENTOS CAPÍTULO 10 'BENDÍGAME, PADRE' | ALLÍ ABAJO

Carmen e Iñaki intentan fingir su casta relación e Izaskun y Koldo su perfecta vida de casados en el cursillo prematrimonial ante el Padre Pascual, algo que no puede salir bien. Iñaki desvela todos los planes de futuro que tiene con Carmen, ser padres pronto: "Estoy deseando tener un hijo tras otro", Carmen sonríe por no matarle: "A mí me gustaría esperar". Iñaki quiere veranear en el norte: "Allí no existe esa estación" responde Carmen. Iñaki tiene pensado hasta el plan de pensiones, Carmen se desquicia. Los futuros esposos no parece que aprueben el cursillo matrimonial.