MOMENTOS CAPÍTULO 2 'EL PADRE DE LA NOVIA' | ALLÍ ABAJO

Maritxu, encantada con el mantón de manila, no deja de pensar en su Benjumea. Como agradecimiento piensa enviarle unos 'Ignacios', dulce típico. Benjumea le agradece el detalle pero le propone que se los de en mano, Maritxu se revoluciona con solo pensarlo, ella no es de esas mujeres 'frescas'. Tras varias llamadas, los halagos de Benjumea parecen hacer efecto y Maritxu decide hacerle una visita: "Iré al amanecer y me vuelvo antes de que anochezca y nada de contárselo a Iñaki". ¿Tendremos una nueva pareja del norte-sur?