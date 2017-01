Maritxu le da un frío recibimiento a Carmen el norte

Pero no todo iban a ser besos y abrazos sinceros como los que la sevillana recibió por parte de la cuadrilla de Iñaki. Parece que la madre y la tía del vasco no están muy contentas por recibir a una sevillana en sus tierras, y mucho menos que sea pareja de su Iñaki. A su llegada, Carmen no pudo disfrutar ni de un típico caldo tranquila. La forma que tienen los del norte de exaltar la alegría, hizo que la sevillana se llevase un gran susto. Y es que la cuadrilla tiene muchas más sorpresas para Carmen, para hacer que en su visita al norte descubra todo lo típico de esta tierra.

