CAPÍTULO 3 'LA CAZA' | SEGUNDA TEMPORADA 'ALLÍ ABAJO'

La Cuadrilla ve a Nekane en una actitud cariñosa con un chico, por fin han conocido a su novio y la vasca no lo desmiente. Nekane está harta de que le tengan lástima. Cuando Peio coincide con el susodicho y le ve con mujer e hijos se lo cuenta a su cuadrilla que no duda en amenazar al chico para que se aleje de Nekane. La pobre chica no se merece más desamores...