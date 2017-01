MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 4 | ALLÍ ARRIBA

Sabino ya no puede aguantar más tiempo callado, necesita contar su secreto y así se lo suelta a la cuadrilla: "Iñaki es gay". A los amigos de Iñaki por poco se les atraganta el txaxolí y Koldo no duda en llamar a su amigo atrapado en Andalucía para salir de dudas, efectivamente creen que Iñaki es gay "Estaba viendo el atardecer con Benito". La cuadrilla no duda en que su amigo debe volver a su tierra antes de que pierda el norte para siempre y planean bajar cuanto antes.