Horacio, no puede controlar su deseo por Carmen

CAPÍTULO 02 - ‘EL REGRESO DE LA HIJA PRÓDIGA’

Horacio no sabe cómo alejarse de Carmen para no enamorarse más de lo que ya está. Los sentimientos del ginecólogo están a flor de piel, mientras que la nueva directora de la Clínica Híspalis parece no entender qué sucede en la mente de Horacio.