MOMENTOS CAPÍTULO 9 DE 'ALLÍ ABAJO' | agur lehendakari

Carmen da con la carta de Nekane y no puede evitar leerla. La jefa de enfermeras cree que Iñaki tiene una relación con la vasca y decide no meterse en medio. Cuando Iñaki decide hablar con Carmen del beso de la noche anterior esta le quita importancia diciendo que los andaluces besan por todo. A Iñaki se le rompen todas las ilusiones al pensar que para Carmen no significó nada...