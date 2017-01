"Medidas drásticas" por @gerardotc

¿Cómo será una boda entre estos dos?, se preguntaban los espectadores de Allí Abajo la semana pasada. En las casas de apuestas británicas se pagaba 2 a 1 a que acabarían cortando troncos para celebrar el enlace sobre un coche de caballos entrando a la feria, o que viviríamos una boda gitana en la playa de la Concha, pero no. Ellos no pueden ser ni medio normales y tuvieron que ir más allá. ¿Qué pasó? Pues que se iban a casar pero no se casaron. Bueno, sí, se casaron, pero no entre ellos, Iñaki se ha casado con una rusa a la que ni conoce y Carmen sigue soltera sin saberlo. ¿Lo normal, verdad? Para mear y no echar gota.

"Pido ya muy seriamente que esta relación tome de una vez un rumbo claro"

Esto de que Iñaki y Carmen fueran a casarse y la operación acabara con Iñaki casado con una rusa, en las casas de apuestas ni se contemplaba, de improbable que era no era ni una posibilidad. Tú ibas a allí a apostar por esto y te decían que no. Ha pasado como cuando al Betis lo entrenó Javier Clemente, el entrenador de Baracaldo: el padre de un amigo, embriagado por la pasión bética y contagiado por el empuje del entrenador vasco, quería apostar cinco mil pesetas a que el Betis ese año ganaba la Champions, pero no lo dejaron, ¿por qué? Porque el Betis ni siquiera jugaba la Champions ese año, joder.

Me he desviado del asunto, es lo que pasa cada vez que se mezcla Andalucía y Euskadi. Pero aquí ha pasado lo mismo, es una locura, ahora Iñaki y Carmen, siguiendo con su relación que cada vez entiendo menos, tienen un nuevo objetivo en la vida. ¿Tener hijos? ¿Adoptar un perro? No: buscar a la rusa con la que se ha casado Iñaki, para que él pueda divorciarse de ella. ¿En serio soy el único que ve que esta relación es una puñetera locura? Guionistas de Allí Abajo: ¿qué os pasa?

Yo, desde este humilde blog, pido ya muy seriamente que esta relación tome de una vez un rumbo claro. O bien Iñaki y Carmen se juntan sin más sobresaltos, tienen 14 niños, los impares con nombres tipo Rocío y los pares con nombres tipo Egoitz y esto se redirige hacia una especie de comedia sobre una familia numerosa, o que se separen. Sí, lo que no puede ser no puede ser.

Copón, si te vas a ir a casar y hasta en eso metes la pata y te casas con otra, es que no tenéis que estar juntos. ¿No lo estáis viendo? Que Iñaki se vaya con la rusa a un chalecito con jardín a las afueras de Siberia, que Carmen vuelva con Rober el patillas y aquí paz y después gloria. No hay que forzar tanto. Y por si tienen la tentación de querer reencontrarse en un futuro, cogemos un mapamundi, un compás –no el del flamenco, el otro-, trazamos una línea donde toque y construimos ahí en medio un muro de la hostia que separe Siberia de Sevilla.

Llamadme tajante, si queréis, pero es que si no propongo yo soluciones no las propone nadie.