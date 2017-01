Un Lannister para el mus

Ha ingresado en la Clínica Híspalis un famoso. Pero no un famoso cualquiera, no: ha ingresado todo un Lannister. “¿Un Lannister? ¿Eso qué es, hijalagranputa, una marca de perros?” preguntaría Carmina Barrios por la ventana. No, Carmina, no es ni una marca ni una raza de perros. Los Lannister son una familia noble ficticia de televisión “Coño, pues como los Borbones, que son una familia noble de la tele pero ficticia porque no se hablan entre ellos la mitad, hijalagranputa”, interrumpiría de nuevo Carmina (Luci para los amigos de la serie).

A Iñaki ya no lo saca de Sevilla ni la Ertzaintza

El caso es que allí estaba, Tyrion Lannister, conocido popularmente como “el enano de Juego de Tronos” ingresado tras clavarse una lanza en el ojo durante la grabación de la serie en Sevilla. ¿Puede ser más exótica esta clínica? Sí. Puede serlo si llega de visita la cuadrilla de Iñaki creyendo que su amigo “se ha pasao a la otra acera”. Hagamos balance pues. Tenemos al enano de Juego de Tronos andando con bata blanca y el culo al aire por los pasillos intentando fumarse un cigarrillo. Tenemos a un vasco cuya madre cayó por unas escaleras acabando en coma y que se queda a cargo de la cocina de la cafetería del hospital. Tenemos a un grupo de amigos adictos al alcohol y al mus que han hecho el sacrificio de dejar su adicción temporalmente, la del mus, para rescatar a su amigo perdido como Martin Sheen buscaba a Marlon Brando en Apocalypse Now.

Y como le pasó a Marlon Brando en Apocalypse, Iñaki, el chico norteño con frontón de pelota vasca en la azotea y alma flamenca, ya nunca volvió a ser el mismo tras pisar las junglas del sur. Sus amigos no lo saben aún, pero ya lo han perdido. A Iñaki ya no lo saca de Sevilla ni la Ertzaintza. Si a la cuadrilla le falta uno para el mus, pueden mejor ir preguntándole al Lannister, que aunque tenga pinta de ir siempre a chicas, ya habrá tiempo para enseñarle.