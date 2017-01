ENTREVISTA A JON PLAZAOLA, IÑAKI EN 'ALLÍ ABAJO'

Jon Plazaola, Iñaki en 'Allí Abajo', nos ha contado cómo va a ser esa presentación en sociedad de Carmen en el norte, y si les van a dejar vivir su amor o no. Además, nos adelanta que la relación entre Carmen y él no va a ser una relación normal, sino que habrá muchos desencuentros... No te pierdas cada viernes, a las 22:30 horas, un nuevo capítulo de 'Allí Abajo' en Antena 3.