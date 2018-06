Predicciones Saturada ¡Consulta tu suerte! ⚛, por Enfermera Saturada

Todo empezó el día que a Celia, después de mucho pedirlo y estar a punto de venirse a trabajar a Las Flores por lo saturada que estaba, Carmen le dio permiso para que buscara a alguien que le echase una mano en la consulta. Hasta ahí todo bien… pero lo que nadie sabía es que la persona escogida para tal fin, de nombre Bea, se iba a hacer con el trono de la belleza de la Híspalis.

Las alarmas de Dolo-Hari, nuestra agente doble sevillana, saltaron al momento… y es que no sólo ardía de celos por si su querida Celia se sentía atraída por Bea… si no que su sentido arácnido le hacía sospechar de las verdaderas intenciones de la recién llegada. Una espía siempre es una espía, y aunque Dolores muchas veces se parezca más a Rompetechos que a Mata-Hari, esta vez está en el camino correcto… Bea esconde algo más, una doble cara que todavía no han descubierto en la Híspalis… y algo me dice que Trini podría estar detrás de todo esto. Dolo-Hari tiene una nueva misión.

Ahí os dejo mis Satu-predicciones para esta semana, que hoy vengo yo muy adivina.

La Esperanza Gracia de Las Flores me llaman ahora las otras enfermeras de la planta, no os digo más. Bueno, todas menos Puri, que como no le he cambiado el turno de la noche de San Juan ahora me llama la Aramis Fuster de Las Flores, y yo por ahí si que no paso.

Por cierto, que ahora pronto viene el verano y si me quiero ir de vacaciones a la playa tengo que ir pensando en sacarme unos eurillos extra, que con lo que me paga Trinidad en Las Flores no me llega ni para comprarme el bikini. Por la toalla no hay problema, que pongo una sábana del hospital en la arena y solucionado… y así de paso hago publicidad de la clínica.

A lo que voy, que si queréis que os haga unas predicciones para saber algo de lo vuestro, si hay algo que os inquieta, os atormenta y os perturba, no tenéis más que consultármelo. Os haré una predicción con más esperanza que gracia, pero a vosotros os hago precio, que para eso me leéis cada semana.