VLOG DE RICKY MATA | GALA 5

Ricky Mata, que se puso en la piel de un gángster de los años 20 para interpretar la canción de Mika, 'Grace Kelly', nos ha mostrado cómo fueron sus días de ensayo antes de la actuación y las experiencias vividas en 'Tu cara no me suena todavía' junto a sus compañeros. ¿A que no sabías que Ricky es un gran cómico?¡No te pierdas a este gran artista, risas aseguradas!