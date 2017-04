EL VLOG DE JAIRO SÁNCHEZ | GALA 4

Jairo Sánchez ha sido uno de los concursantes más divertidos de 'Tu cara no me suena todavía', la alegría que ha desprendido durante toda la gala ha contagiado al resto de sus compañeros que no han parado de reír a su lado. Detrás de su actuación de King África, el concursante nos ha enseñado en su Vlog muchos momentos inolvidables. ¡Gracias ti, Jairo!