¡Vota por la mejor actuación de la sexta edición de ‘Tu cara me suena’!

Miquel Fernández se deja la piel como Bono

El actor Miquel Fernández se volvió rockero para entonar ‘I still haven’t found what I’m looking for’ como Bono de U2 acompañado de un espectacular coro. Este era el segundo éxito del imitador en el programa. ¡Cuánto talento hay en 'Tu cara me suena'!