¡Cuántas risas!

Llum Barrera, Àngel Llàcer y Fran Coem han parodiado la canción 'Despacito', el éxito de Luis Fonsi que despertó la crítica de los italianos en la red. Los tres han protagonizado uno de los momentos más divertidos de la undécima gala de 'Tu cara no me suena todavía'. ¿No lo has visto? Dale al play y disfrútalo.