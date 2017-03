¡Qué detalle!

Rosana no se perdió la segunda gala de 'Tu cara no me suena todavía'. Keunam, uno de los finalistas, nos regaló la imitación de 'A fuego lento' y la cantante no pudo contenerse las ganas de enviarle un mensaje a través de las redes sociales. Con emoticonos de besos, risas y festejo quiso darle la enhorabuena por la actuación e incluso le invitó a compartir con ella la canción.