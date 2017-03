¡LA CANTANTE PRESUME DE CUERPAZO!

Los looks de Mónica Naranjo en 'Tu cara no me suena todavía' nunca pasan desapercibidos. No cabe duda de que la artista tiene un tipazo envidiable y lo luce posando de lo más sexys en sus redes sociales mostrando sus outfits de las galas. ¡Guapísima, como siempre!