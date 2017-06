Los momentazos inolvidables que vivimos en ‘Tu cara no me suena todavía’

El atrevido vestido de Chenoa que dejó sin aliento al público de 'Tu cara no me suena todavía'

En la cuarta gala de 'Tu cara no me suena todavía', Chenoa se atrevió a lucir un espectacular vestido que dejó al público boquiabiertos. Àngel Llàcer le acompañó hasta el centro del plató para que todos los espectadores vieran la abertura del vestido de la reina de la noche. ¡Impresionante!

El reencuentro más fogoso entre Mónica Naranjo y Xuso Jones

Xuso Jones ha sido el invitado de la séptima gala de 'Tu cara no me suena todavía'. Tras la actuación del cantante como Shawn Mendes, Mónica Naranjo le ha recordado cuánto ha crecido desde el último encuentro y ambos han acabo fundándose en un beso que los ha dejado sin respiración. ¡No te lo pierdas!

El streptease más hot de Àngel Llàcer y Miki Nadal

Los hombres del jurado, Àngel Llàcer y Miki Nadal, se han atrevido a hacer un streptease en mitad del plató de 'Tu cara no me suena todavía'. Nuestro presidente se ha atrevido incluso a enseñar alguna parte más de su cuerpo. ¿Te lo vas a perder?

Mónica Naranjo se funde en un sensual beso de agradecimiento a su copia

Tras la actuación de Patricia Aguilar como Mónica Naranjo, la propia artista no ha podido contener las ganas y le ha plantado un sensual beso en la boca a su copia, en agradecimiento por su genial imitación. ¡Qué momentazo!

La canción de desamor que derrumbó a Chenoa

La concursante Ely López se atrevió a interpretar 'Durmiendo sola' en la novena gala de 'Tu cara no me suena todavía', una canción que logró erizar la piel al jurado, en especial, la de Chenoa, quien no pudo contener las lágrimas por la emoción que le hace vivir esta maravillosa canción de Vanesa Martín. ¡No te pierdas este momento!

Las canciones más esperadas por David Bisbal y Chenoa

Manel Fuentes no quería irse sin escuchar la canción más esperada por David Bisbal y Chenoa, los dos artistas han preferido dedicarse unas palabras muy especiales. Àngel Llàcer se ha venido arriba y decidido le ha cantando 'Escondidos' a Mónica Naranjo, porque el presidente tiene claro que ahora son ellos la pareja de moda. ¡Revívelo!

'Tu cara no me suena todavía' parodia el viral de la crítica de 'Despacito' de Luis Fonsi

Llum Barrera, Àngel Llàcer y Fran Coem han parodiado la canción 'Despacito', el éxito de Luis Fonsi que despertó la crítica de los italianos en la red. Los tres han protagonizado uno de los momentos más divertidos de la undécima gala de 'Tu cara no me suena todavía'. ¿No lo has visto? Dale al play y disfrútalo.