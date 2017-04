¡Están espectaculares!

No es la primera vez que alguien se mete dentro de un traje de transparencias para impresionar con la imitación de un artista. Àngel Llàcer se envolvió en la cuarta gala de 'Tu cara no me suena todavía' en este mono tan transparente para imitar a Britney Spears, pero no fue el único porque también se atrevió con el modelito Ruth Lorenzo en 'Tu cara me suena' para interpretar a P!nk. ¿A quién crees que le queda mejor?