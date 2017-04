EL CONCURSANTE HA VISITADO LA TIERRA NATAL DEL ARTISTA

Raúl Ogalla, el concursante que imitó a Manuel Carrasco en 'Tu cara no me suena todavía', ha querido visitar Isla Cristina, la ciudad natal del cantante onubense que tantas alegrías le ha dado en su paso por el programa. Lo que no se imaginaba Raúl es que, además de visitar la tierra que vio crecer al artista, iba a llevarse una de las mayores sorpresas de su vida cumpliendo uno de sus sueños. ¡Se nos cae la lagrimilla de la emoción!