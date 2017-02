'Tu cara no me suena todavía' ya ha comenzado a buscar a los concursantes de la primera edición y los candidatos que han pisado algunos de los castings no paran de sorprendernos con las imitaciones. Si las de Alejandro Sanz o Ana Torroja ya nos había dejado boquiabiertos, esta vez Keunam imitando a Rosana o Shakira se han colado dejando el nivel muy alto. ¡Descubre a estos pedazo de artistas que prometen un gran espectáculo!