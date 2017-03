Ana Morgade indecisa ante su transformación

Ana Morgade ya demostró en 'Tu cara me suena' su gran talento para imitar a personajes y ahora ha vuelto a sacar la estrella que lleva consigo. La colaboradora de 'Zapeando' ha llegado a 'Tu cara no me suena todavía' para transformarse en Katy Perry y cantarnos ‘This is how we do’ y ‘Last Friday night'. La actriz ha colgado en sus redes sociales los looks más atrevidos para alzarse en su actuación mientras decidía cuál ponerse.