Las sorprendentes reacciones de los artistas famosos ante sus imitadores en 'Tu cara no me suena todavía'

ESTAS HAN SIDO SUS FELICITACIONES

Los concursantes de 'Tu cara no me suena todavía' no paran de sorprendernos en cada gala con sus impresionantes imitaciones. Es tan alto el nivel que han conseguido que los cantantes famosos a los que han imitado en el programa les feliciten por sus actuaciones. ¡Descubre en este vídeo los bonitos mensajes que han recibido nuestros artistas anónimos!